Festival des Fiertés. Le parcours hors-les-murs par Boitaqueer : installation SAGA Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival des Fiertés. Le parcours hors-les-murs par Boitaqueer : installation SAGA Médiathèque Hélène Berr Paris, 9 novembre 2023, Paris. Du jeudi 09 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Entrez dans l’univers de Luz Volckmann et de Vinciane Mandrin avec une mise en espace originale d’extraits de leur œuvre SAGA, dans une installation exposée à la médiathèque Hélène Berr et visible depuis l’extérieur. SAGA est un duo trip futuriste, une fiction qui ne rencontre pas la science mais où les motos volantes démarrent avec des mots d’amour et des vœux d’espoir. Le texte intégral est disponible dans une édition qui sera présentée en consultation à la médiathèque. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Luz Volckmann et Vinciane Mandrin

