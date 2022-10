Festival des fiertés, le festival des cultures et identités LGBTQI+ Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival des fiertés, le festival des cultures et identités LGBTQI+ Centre Paris Anim’ Baudricourt, 16 novembre 2022, Paris. Le mercredi 23 novembre 2022

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 16 novembre 2022

de 14h00 à 17h00

. gratuit

Du 10 au 27 novembre, ce festival initié dans le 14e s’étend également au 13e arrondissements de Paris pour proposer une programmation culturelle agrandie en lien avec les partenaires culturels et associatifs. Projections de films dès l’âge de 3 ans. Venez découvrir en projection continue tout au long de l’après-midi LA SOUPE DE FRANZY et GENIUS LOCI deux films d’animation à la symbolique et l’esthétisme résolument Queen !!! Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris Contact : 0145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/Centre-Paris-Anim-Baudricourt-1384144308336964/ https://www.facebook.com/Centre-Paris-Anim-Baudricourt-1384144308336964/ https://ligueparis.org/

BAU

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Baudricourt Adresse 6 rue Simone Weil Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Baudricourt Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Baudricourt Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival des fiertés, le festival des cultures et identités LGBTQI+ Centre Paris Anim’ Baudricourt 2022-11-16 was last modified: by Festival des fiertés, le festival des cultures et identités LGBTQI+ Centre Paris Anim’ Baudricourt Centre Paris Anim' Baudricourt 16 novembre 2022 Centre Paris Anim' Baudricourt Paris Paris

Paris Paris