Festival des fiertés : cinéma latino américain avec Pico y Pala Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival des fiertés : cinéma latino américain avec Pico y Pala Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel, 25 novembre 2022, Paris. Le vendredi 25 novembre 2022

de 19h30 à 21h30

. gratuit

Cinéma latino américain engagé avec le collectif pico y pala Mon corps est politique

En quoi nos corps sont-ils politiques ? En 2022, que veut dire être une personne queer ? Comment les corps des personnes queer sont-ils marginalisés ? Quelle place occupent-ils dans l’espace public ? Quelle visibilité pour les corps féminins écartés d’une certaine norme/beauté hégémonique? Pourquoi certains corps sont-ils encore aujourd’hui plus souvent victimes de violences systémiques ?

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et du festival des fiertés, Pico y Pala, collectif autogéré de documentaires engagés latino-américains, vous invite à réfléchir aux corps : les corps des femmes, les corps des personnes trans, les corps marginalisés. A travers une sélection de documentaires, le collectif vous donne à penser la manière dont nos corps se construisent et se déconstruisent au sein du d’un système hétéropatriarcal. Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel 24 rue Daviel 75013 Paris Contact : 0673881976

Cm

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel Adresse 24 rue Daviel Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival des fiertés : cinéma latino américain avec Pico y Pala Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel 2022-11-25 was last modified: by Festival des fiertés : cinéma latino américain avec Pico y Pala Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel 25 novembre 2022 Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel Paris Paris

Paris Paris