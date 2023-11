Cet évènement est passé Festival des Fiertés Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival des Fiertés Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, 10 novembre 2023, Paris. Du vendredi 10 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Cette année le festival des Fiertés aura lieu du 9 au 26 novembre , notamment dans les centres Paris ‘Anim du 12e et 13e arrondissements de Paris. Ce festival vise à mettre à l’honneur des identités et des cultures LGBTQIA+. Le festival des Fiertés, c’est des expositions, des lectures, des projections et des conférences. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://www.amnesty.fr/exposition-droits-humains-et-minorites-sexuelles#main +33445884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.amnesty.fr/exposition-droits-humains-et-minorites-sexuelles#main

Joséphine Brueder / Ville de Paris Gay Pride Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris latitude longitude 48.8207050081439,2.35120397170596

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/