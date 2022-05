Festival des ficelles du jeu Louargat, 11 juin 2022, Louargat.

Festival des ficelles du jeu Ludothèque 17 Rue de la Gare Louargat

2022-06-11 – 2022-06-11 Ludothèque 17 Rue de la Gare

Louargat 22540 Louargat

L’essor considérable des jeux vidéo tend à faire croire que le jeu de plateaux a perdu de son actualité. L’arrivée d’une nouvelle génération d’auteurs et d’éditeurs de jeux, et l’envie des famille d’activités plus traditionnelles, ont relancé les jeux de société de façon spectaculaire.

Nous souhaitons par ce festival, mettre en avant le caractère culturel du jeu, par la présentation de nouveautés, de jeux primés sur d’autres festivals et surtout par la présence d’auteurs, édités ou pas encore…

+33 2 96 43 09 69

L’essor considérable des jeux vidéo tend à faire croire que le jeu de plateaux a perdu de son actualité. L’arrivée d’une nouvelle génération d’auteurs et d’éditeurs de jeux, et l’envie des famille d’activités plus traditionnelles, ont relancé les jeux de société de façon spectaculaire.

Nous souhaitons par ce festival, mettre en avant le caractère culturel du jeu, par la présentation de nouveautés, de jeux primés sur d’autres festivals et surtout par la présence d’auteurs, édités ou pas encore…

Ludothèque 17 Rue de la Gare Louargat

dernière mise à jour : 2022-05-28 par