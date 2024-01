Festival des Festes Baroques en Terre des Graves et du Sauternais Mairie de La Brède La Brède, mardi 25 juin 2024.

Festival des Festes Baroques en Terre des Graves et du Sauternais Venez profiter des Festes Baroques du 25 juin au 4 juillet 2024 ! 25 juin 4 juillet Mairie de La Brède Tarifs en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-25T18:00:00+02:00 – 2024-06-25T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-04T18:00:00+02:00 – 2024-07-04T23:00:00+02:00

Un festival de musique dans les châteaux

Les Festes baroques en Terre des Graves et du Sauternais sont un festival de concerts de musique baroque dans les châteaux et églises de Bordeaux, ainsi qu’en Terre des Graves et du Sauternais.

Programme 2024 à venir.

Mairie de La Brède 1 Pl. Saint-Jean d'Etampes, 33650 La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

festival baroque