FESTIVAL DES FANFARES Montpellier, 4 juin 2022, Montpellier.

FESTIVAL DES FANFARES Montpellier

2022-06-04 – 2022-06-05

Montpellier Hérault

Festival des Fanfares de Montpellier – LE RETOUR !

Toutes les fanfares (invitées et organisatrices) seront présentes toute la journée, dans les quartiers Boutonnet et Beaux-Arts.

Samedi, programme jour/nuit à confirmer : à base de vide-greniers, présentation des fanfares et mega fiesta.

Bières locales, toilettes sèches et bien sûr musique garantie 100% naturelle

Et la veille, vendredi 3 juin, grosse soirée aussi, avec le traditionnel accueil des fanfares dans une dizaine de quartiers partenaires

Réservez votre weekend, ça va chauffer.

Plus d’infos à venir.

Programme complet à venir

festivaldesfanfares@gmail.com http://festivalfanfare.free.fr/

