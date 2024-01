FESTIVAL DES FAMILLES Rouans, dimanche 17 mars 2024.

FESTIVAL DES FAMILLES Rouans Loire-Atlantique

Parentop, jeune association de la commune de Rouans, vous propose un festival intergénérationnel des familles pour faciliter la relation entre les familles, les différents accompagnants et aides familiales existants dans le Pays-de-Retz…

Venez découvrir les différentes activités que vous pouvez réaliser au quotidien de manière plus ludique et dans un contexte bienveillant pour développer la complicité entre les différentes générations :

Au programme rires et éclats de rire !

Un seul objectif pour cette journée vous amuser !

Pour favoriser la complicité grands-parents / parents / adolescents / enfants, vous aurez :

des structures gonflables et des jeux,

des ateliers, (retrouvez les différentes thématiques proposées en bas de cette page dans le programme),

l’accès à des professionnels certifiés,

des foodtrucks,

des spectacles d’impro, sketchs, danses, un concert pour célébrer la Saint-Patrick !

Pratique :

la journée vous est proposée par 60 bénévoles de différentes associations de la commune de Rouans

différents sujets seront aborder pour échanger librement autour de divers sujets de société comme le handicap, le harcèlement, le mal-être, l’épuisement, la parentalité…

pour toute demande d’information vous pouvez contacter l’association Parentop coordinatrice de l’évènement par mail à parentop44@yahoo.com

Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire parentop44@yahoo.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 20:00:00



L’événement FESTIVAL DES FAMILLES Rouans a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire