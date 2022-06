Festival des Eurochestries – Deux-Sèvres 79 Niort Niort Catégories d’évènement: 79000

2022-07-05 – 2022-07-12

Niort 79000 Les Eurochestries sont des rencontres de jeunes musiciens issus du monde entier qui se réunissent pendant près d’une semaine dans le Poitou, à Niort, à la fois pour jouer leur propre répertoire mais également pour travailler ensemble une œuvre commune destinée à être jouée lors du concert de clôture par ce grand orchestre international constitué pour l’occasion. Le festival aura lieu du 5 au 12 Juillet 2022 avec : -35 Concerts GRATUITS dans diverses communes

-160 Jeunes musiciens du monde entier

-Des orchestres symphoniques, orchestres à cordes, chœurs et ensembles de musique de chambre.

