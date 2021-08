L'Aigle L'Aigle L'Aigle, Orne FESTIVAL DES ÉTOILES SYMPHONIQUES – AUBE L’Aigle L'Aigle Catégories d’évènement: L'Aigle

Fort du succès remporté à l'occasion de sa dernière édition, le Festival Étoiles Symphoniques revient avec une programmation riche et variée (orchestre symphonique, musique de chambre, jazz, rock…), un événement qui rassemble 250 enfants, âgés de 6 à 24 ans, venus de toute la France. Retrouvez la programmation sur notre territoire ci-dessous et aux dates correspondantes sur l'agenda. Mardi 17 août à 18h en l'église à Aube Programme complet : https://www.petitesmainssymphoniques.com/wp-content/uploads/2021/07/Inse27-Depliant_LPMS.pdf

