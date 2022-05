Festival des Epouvantails La Couvertoirade La Couvertoirade Catégorie d’évènement: La Couvertoirade

Festival des Epouvantails La Couvertoirade, 4 juin 2022, La Couvertoirade. Festival des Epouvantails La Blaquèrerie La Couvertoirade

2022-06-04 – 2022-06-05

La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron EUR La Couvertoirade La commune de La Couvertoirade, par le biais de l’association Larzac repère, lance l’aventure de ce premier festival.

L’occasion pour diverses communes, écoles et associations du territoire de rassembler leurs forces vives pour faire de ce moment un évènement intercommunal. A partir du 15 Avril, permanence chaque samedi après-midi de 14h à 16h30, pour recevoir du matériel, vos épouvantails ou/et votre participation à des ateliers de fabrication, à l’ancienne école de La Blaquererie ou chaque dimanche après midi à Sauclières. Inscrivez-vous auprès de Jean-Yves 05-65-61-24-15 ou par mail, nous vous répondrons et vous expliquerons plus en détail Evènement ludique et culturel qui fêtera le printemps et les jardins. larzac.repere@gmail.com +33 5 65 61 24 15 La commune de La Couvertoirade, par le biais de l’association Larzac repère, lance l’aventure de ce premier festival.

L’occasion pour diverses communes, écoles et associations du territoire de rassembler leurs forces vives pour faire de ce moment un évènement intercommunal. A partir du 15 Avril, permanence chaque samedi après-midi de 14h à 16h30, pour recevoir du matériel, vos épouvantails ou/et votre participation à des ateliers de fabrication, à l’ancienne école de La Blaquererie ou chaque dimanche après midi à Sauclières. Inscrivez-vous auprès de Jean-Yves 05-65-61-24-15 ou par mail, nous vous répondrons et vous expliquerons plus en détail OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES

La Blaquèrerie La Couvertoirade

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégorie d’évènement: La Couvertoirade Autres Lieu La Couvertoirade Adresse La Blaquèrerie Ville La Couvertoirade lieuville La Blaquèrerie La Couvertoirade

La Couvertoirade La Couvertoirade https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-couvertoirade/

Festival des Epouvantails La Couvertoirade 2022-06-04 was last modified: by Festival des Epouvantails La Couvertoirade La Couvertoirade 4 juin 2022

La Couvertoirade