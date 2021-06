Festival des Enfants du Monde Saint-Maixent L’Ecole, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Maixent-l'École.

Festival des Enfants du Monde

du lundi 12 juillet au mercredi 14 juillet à Saint-Maixent L’Ecole

Le Festival des Enfants du Monde est un événement classé au premier plan des manifestations culturelles du Haut Val de Sèvre et de la région Poitou-Charentes. Pendant 6 jours, la ville, à mi-chemin entre Poitiers et La Rochelle, s’anime et se pare des mille couleurs des jeunes artistes âgés de 7 à 14 ans, venus de par le monde. Ces rencontres d’enfants de toutes nations, origines et confessions, rendent compte de la fraternité naturelle des jeunes. Chaque année, de nombreuses nations rendent hommage à la musique, la danse et le chant traditionnels. Ces rencontres permettent à chacun de voyager au travers d’animations de rues, de spectacles exotiques, de concerts et d’apéros-concerts. Retrouvez toutes les infos [sur la page facebook](https://www.facebook.com/festivaldesenfantsdumonde) ou [le site internet](https://rife.asso.fr/) du festival.

Le mélange des cultures lors d’un festival unique à travers les danses et musiques du monde entier !

Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T15:00:00 2021-07-12T22:00:00;2021-07-13T15:00:00 2021-07-13T22:00:00;2021-07-14T15:00:00 2021-07-14T22:00:00