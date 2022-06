Festival des Enfants du Monde 2022 – SOIRÉE INTERDANSES

Festival des Enfants du Monde 2022 – SOIRÉE INTERDANSES, 15 juillet 2022, . Festival des Enfants du Monde 2022 – SOIRÉE INTERDANSES



2022-07-15 – 2022-07-15 FESTIVAL DES ENFANTS DU MONDE 2022 – SOIRÉE INTERDANSES VENDREDI 15 JUILLET – 20h30

Cour Saragosse, accès libre + d’info : https://rife.asso.fr FESTIVAL DES ENFANTS DU MONDE 2022 – SOIRÉE INTERDANSES VENDREDI 15 JUILLET – 20h30

Cour Saragosse, accès libre + d’info : https://rife.asso.fr FESTIVAL DES ENFANTS DU MONDE 2022 – SOIRÉE INTERDANSES VENDREDI 15 JUILLET – 20h30

Cour Saragosse, accès libre + d’info : https://rife.asso.fr dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville