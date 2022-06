Festival des Enfants du Monde 2022 Saint-Maixent-l’École, 12 juillet 2022, Saint-Maixent-l'École.

Festival des Enfants du Monde 2022

Saint-Maixent-l’École Yvelines

2022-07-12 – 2022-07-16

Saint-Maixent-l’École

Yvelines

Chaque année, le Festival des Enfants du Monde réunit des artistes des quatre coins du monde autour de la musique, la danse et le chant traditionnels et actuels.

Situé dans le cœur historique de la ville, venir au Festival, c’est profiter de l’ambiance chaleureuse des apéros-concerts en début de soirée autour d’un verre entre amis, déguster un repas à thèmes en famille avant de rejoindre l’atmosphère joyeuse et colorée des spectacles ou encore aller vous offrir une détente musicale en bord de Sèvre à l’ombre rafraîchissante des arbres du Parc Hélène Guyonnet.

Sans oublier les expositions ou encore les ateliers qui font du FESTIVAL DES ENFANTS DU MONDE un moment fort de la période estivale !

Réservation possible en ligne à partir du 20/06.

RIFE

Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-06-17 par