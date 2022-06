Festival des Enfants du Monde 2022 – PARCOURS ESPAGNOL Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres VENDREDI 15 JUILLET PARCOURS ESPAGNOL AVEC LA MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS

Gratuit sur réservation (à l’accueil de la médiathèque, par téléphone au 05 49 16 58 75 ou par mail à mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr) 10h30 – 12h00 STAGE

Danses espagnoles avec le groupe d’enfants Nobleza Baturra

Médiathèque Aqua Libris, gratuit sur réservation 15h00- LECTURE CONTÉE

suivie d’un temps d’échanges avec le groupe d’enfants Nobleza Baturra

Village du festival, gratuit sur réservation + d’info : https://rife.asso.fr VENDREDI 15 JUILLET PARCOURS ESPAGNOL AVEC LA MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS

