Festival des Enfants du Monde 2022 – 34ème édition Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Festival des Enfants du Monde 2022 – 34ème édition Saint-Maixent-l’École, 12 juillet 2022, Saint-Maixent-l'École. Festival des Enfants du Monde 2022 – 34ème édition Saint-Maixent-l’École

2022-07-12 – 2022-07-17

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École Le Festival des enfants du monde c’est avant tout une ambiance particulière, une atmosphère colorée dont l’intensité varie en fonction des animations et des lieux : une pause musicale sympathique entre amis, un spectacle énergique à la découverte des cultures du monde ou encore un moment de détente ombragée en bord de Sèvre.

Programmation à venir. Le Festival des enfants du monde c’est avant tout une ambiance particulière, une atmosphère colorée dont l’intensité varie en fonction des animations et des lieux : une pause musicale sympathique entre amis, un spectacle énergique à la découverte des cultures du monde ou encore un moment de détente ombragée en bord de Sèvre.

Programmation à venir. +33 5 49 05 54 05 Le Festival des enfants du monde c’est avant tout une ambiance particulière, une atmosphère colorée dont l’intensité varie en fonction des animations et des lieux : une pause musicale sympathique entre amis, un spectacle énergique à la découverte des cultures du monde ou encore un moment de détente ombragée en bord de Sèvre.

Programmation à venir. RIFE

Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-02-05 par OT Haut Val De Sèvre

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2022 – 34ème édition Saint-Maixent-l’École 2022-07-12 was last modified: by Festival des Enfants du Monde 2022 – 34ème édition Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École 12 juillet 2022 Deux-Sèvres Saint-Maixent-l'École

Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres