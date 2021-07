Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Festival des Enfants du Monde 2021 – Spectacle Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Festival des Enfants du Monde 2021 – Spectacle Saint-Maixent-l’École, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Maixent-l'École. Festival des Enfants du Monde 2021 – Spectacle 2021-07-14 – 2021-07-14

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres FESTIVAL DES ENFANTS DU MONDE

Spectacle de danses et musiques traditionnelles – Lo Gerbo Baudo (Charente Limousine).

Mercredi 14 juillet à 15h

Parc Hélène Guyonnet.

