Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres FESTIVAL DES ENFANTS DU MONDE – Ateliers de découverte autour de la culture bretonne

Mardi 13 juillet – A 10h et à 11h.

A la Médiathèque Aqua-Libris.

dernière mise à jour : 2021-06-18

