[Festival des Enfants de Molière] Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, 5 juin 2022, .

[Festival des Enfants de Molière] Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus

2022-06-05 17:30:00 – 2022-06-05

de Paul DEWANDRE avec Xavier VITON

Avec 2 millions de spectateurs, ce spectacle inspiré du Best-seller de John Gray est devenu une véritable référence !

A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, ce spectacle, prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l’amour !

Vous échangerez des regards…

Vous vous donnerez des coups de coudes…

Vous allez sourire et éclater de rire et parfois vous vous surprendrez à réfléchir…

Vous en apprendrez certainement plus sur les arcanes des logiques masculines et féminines et vous vous exclamerez vraisemblablement : “Ah si on avait compris tout cela plus tôt…” !

de Paul DEWANDRE avec Xavier VITON

Avec 2 millions de spectateurs, ce spectacle inspiré du Best-seller de John Gray est devenu une véritable référence !

A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, ce…

de Paul DEWANDRE avec Xavier VITON

Avec 2 millions de spectateurs, ce spectacle inspiré du Best-seller de John Gray est devenu une véritable référence !

A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, ce spectacle, prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l’amour !

Vous échangerez des regards…

Vous vous donnerez des coups de coudes…

Vous allez sourire et éclater de rire et parfois vous vous surprendrez à réfléchir…

Vous en apprendrez certainement plus sur les arcanes des logiques masculines et féminines et vous vous exclamerez vraisemblablement : “Ah si on avait compris tout cela plus tôt…” !

dernière mise à jour : 2022-04-21 par