[Festival des Enfants de Molière] La Clef des Rêves

[Festival des Enfants de Molière] La Clef des Rêves, 5 juin 2022, . [Festival des Enfants de Molière] La Clef des Rêves

2022-06-05 – 2022-06-05 De la compagnie Dans les bacs à sable Une comédie musicale à partir de 3 ans Rêver sa vie, vivre ses rêves, vaincre ses cauchemars…

Une aventure palpitante qui vous fera voyager dans le pays des rêves mais dans laquelle vous vous perdrez dans le monde des cauchemars.

Un parcours initiatique pour apprendre à ne plus avoir peur de rien et pour ne jamais oublier de rêver sa vie. Spectacle participatif avec les enfants ! De la compagnie Dans les bacs à sable Une comédie musicale à partir de 3 ans Rêver sa vie, vivre ses rêves, vaincre ses cauchemars…

Une aventure palpitante qui vous fera voyager dans le pays des rêves mais dans laquelle vous vous perdrez dans le… De la compagnie Dans les bacs à sable Une comédie musicale à partir de 3 ans Rêver sa vie, vivre ses rêves, vaincre ses cauchemars…

Une aventure palpitante qui vous fera voyager dans le pays des rêves mais dans laquelle vous vous perdrez dans le monde des cauchemars.

Un parcours initiatique pour apprendre à ne plus avoir peur de rien et pour ne jamais oublier de rêver sa vie. Spectacle participatif avec les enfants ! dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville