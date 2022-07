F’ESTIVAL DES ENFANTS, 23 juillet 2022, .

F’ESTIVAL DES ENFANTS



2022-07-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-23 19:00:00 19:00:00

Pour le bonheur des petits et des grands, les commerçants de Remiremont vous réservent une belle journée shopping et détente en famille: les maquillages enfants de l’artiste Kazim 2C, les balades en poney des Cavaliers de la Grange Puton, les pitreries clownesques de Mimouch, les jeux en bois de la Ludothèque, les caricatures signées Laurent, le bar à tatoo de l’été Siouu, l’atelier DIY d’Aurélie, les sauts du Fun Fly de Ludikairpark, les ballons et gourmandises de Régis, l’atelier tir à l’arc de l’UFOLEP, les barbes à papa et autres délices d’Angélique, les trottinettes électriques de Randomotobike et toute une série de cadeaux à gagner avec notre concours-photo Facebook ou auprès de Jacky, notre animateur de cette journée Festive et Estivale!

+33 6 82 87 23 31 https://www.facebook.com/lavolontR

La Volont’R

dernière mise à jour : 2022-07-01 par