Festival des Enfantillages Monpazier, 14 mai 2022, Monpazier.

Festival des Enfantillages Monpazier

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 17:30:00

Monpazier Dordogne Monpazier

Quèsaco ? Samedi, toute la journée, l’accueil de loisirs organise des jeux, des animations, des lectures et des spectacles pour les enfants. Plusieurs ateliers leurs seront proposés : fabrication de masques (Zorro) et de capes, un atelier maquillage, atelier conte, grand jeu, création d’une œuvre collective, tir à l’arc et pleins d’autres activités ! C’est la journée des enfants et des grands enfants à ne pas manquer !

@festival

Monpazier

dernière mise à jour : 2022-03-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides