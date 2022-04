Festival des Droits humains Korhom – Le 156, 24 juin 2022, Paris.

Le vendredi 24 juin 2022

de 16h30 à 22h00

. gratuit

Korhom a le plaisir de vous annoncer la 6ème édition du Festival des Droits humains !

Gratuit et ouvert à tou·tes, ce Festival invite les habitant·es du quartier Flandre-Aubervilliers et alentour à se réunir dans une ambiance festive et conviviale autour de nombreuses animations : spectacles, musique, projections, stands d’activités et de jeux, expositions, buffet… et plus encore !

Cet évènement met les enfants et les jeunes à l’honneur en les invitant à venir présenter les projets qu’ils/elles ont réalisés pendant l’année autour des Droits humains, et à valoriser leurs réalisations et talents dans le cadre de la scène ouverte.

Nous vous attendons nombreux·ses le 24 juin de 16h30 à 22h devant nos locaux du 156 rue d’Aubervilliers, à Paris 19ème !

Korhom – Le 156 156 rue d’Aubervilliers 75019 Paris

Contact : https://korhom.fr 0620865982 infos@korhom.fr https://www.facebook.com/Korhom-L%C3%A9ducation-aux-Droits-humains-146831085410527 https://www.facebook.com/Korhom-L%C3%A9ducation-aux-Droits-humains-146831085410527

Korhom