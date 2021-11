Festival des deux-eaux FD2Ô Bruges-Capbis-Mifaget, 20 novembre 2021, Bruges-Capbis-Mifaget.

Festival des deux-eaux FD2Ô Domaine des deux-eaux 23 Route de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget

2021-11-20 20:00:00 – 2021-11-20 02:00:00 Domaine des deux-eaux 23 Route de Capbis

Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques Bruges-Capbis-Mifaget

EUR 20 20 Dans le but de se retrouver afin de partager des moments passés et nouveaux, le festival des deux eaux organise une soirée sous le thème de la soirée des sommets. Au programme de la soirée YUNGDIGGERZ, Originaire de Salies, ce DJ en pleine montée en puissance, Ambianceur sonore hybride, scéniquement impulsif, ce créateur de pépites musicales compte déjà plusieurs singles et un album à son actif disponible sur les différentes plateformes de streaming ! Il nous fera le plaisir de vous accompagner dans cette ascension avec un DJ Set Electro – Future/Bass House et GREEN&RED, Ce nouveau duo, né durant la crise sanitaire et originaire de Biarritz, est composé de Vincent L aux platines et de Kris Milano à la percu’ ! Un duo qui s’est fait remarquer ces derniers mois grâce à leurs « lives » des plus rythmés.

Dans le but de se retrouver afin de partager des moments passés et nouveaux, le festival des deux eaux organise une soirée sous le thème de la soirée des sommets. Au programme de la soirée YUNGDIGGERZ, Originaire de Salies, ce DJ en pleine montée en puissance, Ambianceur sonore hybride, scéniquement impulsif, ce créateur de pépites musicales compte déjà plusieurs singles et un album à son actif disponible sur les différentes plateformes de streaming ! Il nous fera le plaisir de vous accompagner dans cette ascension avec un DJ Set Electro – Future/Bass House et GREEN&RED, Ce nouveau duo, né durant la crise sanitaire et originaire de Biarritz, est composé de Vincent L aux platines et de Kris Milano à la percu’ ! Un duo qui s’est fait remarquer ces derniers mois grâce à leurs « lives » des plus rythmés.

Dans le but de se retrouver afin de partager des moments passés et nouveaux, le festival des deux eaux organise une soirée sous le thème de la soirée des sommets. Au programme de la soirée YUNGDIGGERZ, Originaire de Salies, ce DJ en pleine montée en puissance, Ambianceur sonore hybride, scéniquement impulsif, ce créateur de pépites musicales compte déjà plusieurs singles et un album à son actif disponible sur les différentes plateformes de streaming ! Il nous fera le plaisir de vous accompagner dans cette ascension avec un DJ Set Electro – Future/Bass House et GREEN&RED, Ce nouveau duo, né durant la crise sanitaire et originaire de Biarritz, est composé de Vincent L aux platines et de Kris Milano à la percu’ ! Un duo qui s’est fait remarquer ces derniers mois grâce à leurs « lives » des plus rythmés.

fd20

Domaine des deux-eaux 23 Route de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget

dernière mise à jour : 2021-11-02 par