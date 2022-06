Festival des deux Caps – Impressions romantiques Erquy, 23 juillet 2022, Erquy.

Festival des deux Caps – Impressions romantiques

Ancre des Mots Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes d’Armor Office de tourisme d’Erquy Square de l’Hôtel de Ville Ancre des Mots

2022-07-23 – 2022-07-23

Square de l’Hôtel de Ville Ancre des Mots

Erquy

Côtes d’Armor

Erquy

Une quinzaine de musiciens interprèteront des oeuvres allant de la musique baroque à la musique contemporaine au sein de différentes formations, du Duo à l’Octuor. L’objectif est de présenter au public des programmes originaux, avec des instruments parfois méconnus. Comme convenu dans la charte du festival, 10% des places seront gratuites pour un public ciblé. Les concerts ont lieu dans différentes salles d’Erquy, de Pléneuf Val André, des Sables d’Or et d’autres villes de la région.

Les musiciennes et musiciens du Festival sont de jeunes professionnels en fin d’étude ou récemment diplômés des Conservatoires Nationaux Supérieurs français et européens. Ils se sont tous déjà produits dans les Orchestres Nationaux français ou allemands, certains en sont membres permanents. Ayant fréquenté les Festivals Internationaux et les meilleurs orchestres de formation (Gustav Mahler Jungendorchester, Schleswig Holstein Musik Festival, Orchestre Français des Jeunes), leur projet est de se réunir en petits ensembles, afin de partager leurs expériences acquises en Europe et leur amitié en musique.

PROGRAMME

Johannes Brahms – Quintette avec Clarinette – 3eme et 4eme mouvement

Giuseppe Verdi – Air d’opéra en Quatuor de Basson

Claude Debussy – 6 Épigraphes pour Flûte et Cordes

Ludwig Von Beethoven – Octuor en Mib majeur

MUSICIENS

Violon : Claire Théobald, Julie Hardelin

Alto : Oriane Lavignolle

Violoncelle : Imane Mahroug

Flûte : Gladys Avignon

Hautbois : Lorentz Réty, Nikhil Sharma

Clarinette : Salomé Guimbretière, Ann Lepage

Basson : Ariane Bresch-Le Baron, Lucas Gioanni, Alexandre Hervé, Etienne Petit

Paiement en espèce et sur place uniquement, sans réservation.

durée approximative : 1h20

musiquelavillerogon@gmail.com

Une quinzaine de musiciens interprèteront des oeuvres allant de la musique baroque à la musique contemporaine au sein de différentes formations, du Duo à l’Octuor. L’objectif est de présenter au public des programmes originaux, avec des instruments parfois méconnus. Comme convenu dans la charte du festival, 10% des places seront gratuites pour un public ciblé. Les concerts ont lieu dans différentes salles d’Erquy, de Pléneuf Val André, des Sables d’Or et d’autres villes de la région.

Les musiciennes et musiciens du Festival sont de jeunes professionnels en fin d’étude ou récemment diplômés des Conservatoires Nationaux Supérieurs français et européens. Ils se sont tous déjà produits dans les Orchestres Nationaux français ou allemands, certains en sont membres permanents. Ayant fréquenté les Festivals Internationaux et les meilleurs orchestres de formation (Gustav Mahler Jungendorchester, Schleswig Holstein Musik Festival, Orchestre Français des Jeunes), leur projet est de se réunir en petits ensembles, afin de partager leurs expériences acquises en Europe et leur amitié en musique.

PROGRAMME

Johannes Brahms – Quintette avec Clarinette – 3eme et 4eme mouvement

Giuseppe Verdi – Air d’opéra en Quatuor de Basson

Claude Debussy – 6 Épigraphes pour Flûte et Cordes

Ludwig Von Beethoven – Octuor en Mib majeur

MUSICIENS

Violon : Claire Théobald, Julie Hardelin

Alto : Oriane Lavignolle

Violoncelle : Imane Mahroug

Flûte : Gladys Avignon

Hautbois : Lorentz Réty, Nikhil Sharma

Clarinette : Salomé Guimbretière, Ann Lepage

Basson : Ariane Bresch-Le Baron, Lucas Gioanni, Alexandre Hervé, Etienne Petit

Paiement en espèce et sur place uniquement, sans réservation.

durée approximative : 1h20

Square de l’Hôtel de Ville Ancre des Mots Erquy

dernière mise à jour : 2022-06-22 par Office de tourisme d’Erquy