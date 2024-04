FESTIVAL DES CYCLES DU FUTUR ET DES VÉHICULES INTERMÉDAIRES Lunéville, samedi 18 mai 2024.

Samedi

Porté par l’association ‘Lunéville 21ème Cycle’, créée en 1996, ce festival fera découvrir les modes de déplacement actuels et nouveaux qui associent l’énergie musculaire et les aides à la propulsion (assistance électrique et panneaux solaires).Une trentaine d’exposants sont attendus. Ils présenteront leurs véhicules du futur vélos cargos, vélos carénés, tricycles et quadricycles à assistance électrique, vélos couchés, vélos poussettes, etc.

Un village des exposants spécial handicap permettra au public de découvrir les véhicules adaptés au déplacement des personnes à mobilité réduite et handicapées (mal-voyants, non-voyants, perte d’équilibre, déficients mentaux, personnes paralysées ou amputées, etc.).Tout public

0 EUR.

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est luneville21emecycle@gmail.com

