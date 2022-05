Festival des Curiosités 2022 – Les ronces dans ma bouche Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: 22500

Paimpol 22500 Lecture mise en espace de la pièce d’Alexandre Santos. En fin de représentation, débat animé par des professionnels de la santé en addictologie chez les jeunes.

les3coups-theatre@orange.fr +33 6 86 00 03 74

