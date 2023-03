Festival des Cultures : Spectacle – Nos corps empoisonnés – Marine Bachelot Nguyen Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival des Cultures : Spectacle – Nos corps empoisonnés – Marine Bachelot Nguyen Université Sorbonne Nouvelle, 6 avril 2023, Paris. Le jeudi 06 avril 2023

de 18h00 à 19h15

. gratuit sous condition Entrée gratuite. Réservation recommandée : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/ Cet événement est proposé dans le cadre du Festival des Cultures de l’Université Sorbonne Nouvelle du 3 au 8 avril 2023. Nos corps empoisonnés nous plonge dans l’histoire de Tran To Nga, Vietnamienne engagée toute sa vie dans de multiples combats, anti-impérialistes, féministes, écologiques… Jeune résistante dans le maquis pendant la guerre du Viêtnam, elle est exposée comme tant d’autres aux épandages américains de l’agent orange. Aujourd’hui depuis la France, elle mène un procès historique contre des firmes agro-industrielles états-uniennes, pour dénoncer les ravages de ce poison dans les organismes et la terre. Porté par une jeune actrice, ce récit théâtral entrelace texte, performance, images vidéo de Tran To Nga ou d’archives. Pour raconter la vitalité de corps blessés et contaminés par les tragédies de l’histoire, toujours en lutte et en résilience. Texte et mise en scène : Marine Bachelot Nguyen Interprète : Angélica-Kiyomi Tisseyre Sékiné Avec la participation de Tran To Nga Vidéo, scénographie et costumes : Julie Pareau Création lumières, régie générale : Alice Gill-Kahn Son : Pierre Marais Production : Gabrielle Jarrier Diffusion : En Votre Compagnie / Olivier Talpaert Presse : Maison Message Production : Lumière d’août Coproduction : Théâtre de Choisy-le-Roi, Le Quartz – Scène Nationale de Brest, CPPC – Théâtre l’Aire Libre, Théâtre du Champ au Roy, Le Strapontin, Scène de territoire de Bretagne pour les arts du récit Université Sorbonne Nouvelle 8 Av. de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 01 45 87 42 97 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR http://www.univ-paris3.fr/saison-culturelle-2022-2023-703804.kjsp?RH=1273825846787

Marine Bachelot Nguyen Nos corps empoisonnés

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Université Sorbonne Nouvelle Adresse 8 Av. de Saint-Mandé Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Université Sorbonne Nouvelle Paris

Université Sorbonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival des Cultures : Spectacle – Nos corps empoisonnés – Marine Bachelot Nguyen Université Sorbonne Nouvelle 2023-04-06 was last modified: by Festival des Cultures : Spectacle – Nos corps empoisonnés – Marine Bachelot Nguyen Université Sorbonne Nouvelle Université Sorbonne Nouvelle 6 avril 2023 Paris Université Sorbonne Nouvelle Paris

Paris Paris