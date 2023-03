Festival des Cultures : Spectacle – Corpus Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival des Cultures : Spectacle – Corpus Université Sorbonne Nouvelle, 4 avril 2023, Paris. Le mardi 04 avril 2023

de 12h30 à 13h30

. gratuit Entrée gratuite. Réservation recommandée : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/ Cet événement est proposé dans le cadre du Festival des Cultures de l’Université Sorbonne Nouvelle du 3 au 8 avril 2023. Corpus est une performance poétique et musicale, racontant le corps comme lieu de bataille, de transformation, d’enfermement et de réjouissance. Avec : Rozam et Romane Camille de l’association Mîllezames Université Sorbonne Nouvelle 8 Av. de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 01 45 87 42 97 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR http://www.univ-paris3.fr/saison-culturelle-2022-2023-703804.kjsp?RH=1273825846787

L’association Mîllezames Corpus

