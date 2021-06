Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Festival des cultures du Monde de Chambéry Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Festival des cultures du Monde de Chambéry Chambéry, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Chambéry. Festival des cultures du Monde de Chambéry 2021-07-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-14 23:00:00 23:00:00 Parc du Verney Allée Ouahigouya

Chambéry Savoie Chambéry Cette année, voyageons ensemble aux quatre coins du monde. Musiques, chants, danses et cuisine d’ailleurs font vibrer le parc du Verney à Chambéry. Un temps festif et convivial attendu chaque année ! Accueil dernière mise à jour : 2021-06-28 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

