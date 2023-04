Festival des Cultures : Atelier – Résister en tissant le jardin de la mémoire Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Tout public. gratuit Entrée gratuite. Réservation recommandée : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/ Cet événement est proposé dans le cadre du Festival des Cultures de l’Université Sorbonne Nouvelle du 3 au 8 avril 2023. Avec le Collectif de tisserandes Jardin de la Résistance Le collectif de membres de la diaspora colombienne à Paris, a pour but de maintenir vivante la mémoire des jeunes qui ont perdu la vie en défendant leurs droits et la démocratie en Colombie pendant les grèves nationales entre 2019 et 2021, par le tissage. L’atelier propose de tisser des fleurs en différentes techniques (crochet, macramé, tissage), qui feront partie d’un grand tissu-jardin qui est aussi un monument-autel textile qui pousse lentement grâce au travail et aux soins de ceux qui s’en approchent pour faire germer ses fleurs. Aucune expérience de tissage n’est requise pour participer à cet atelier. Université Sorbonne Nouvelle 8 Av. de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR http://www.univ-paris3.fr/saison-culturelle-2022-2023-703804.kjsp?RH=1273825846787

