Festival des Cultures : Atelier – Nouvelles manières d’apprendre : Hacker son cerveau Université Sorbonne Nouvelle, 4 avril 2023, Paris. Le mardi 04 avril 2023

de 10h30 à 12h00

. gratuit Entrée gratuite. Réservation recommandée : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/ Cet événement est proposé dans le cadre du Festival des Cultures de l’Université Sorbonne Nouvelle du 3 au 8 avril 2023. Avec Esma Ben Saïd, chargée de cours à la Sorbonne Nouvelle et fondatrice d’Acropolia Academy Au cours de cet atelier vous allez rencontrer de nouvelles approches d’apprentissage. À travers des exercices ludiques, des simulations et des exercices en groupe, vous allez comprendre les fonctionnements de votre cerveau et comment l’utiliser pour atteindre vos objectifs avec succès. Université Sorbonne Nouvelle 8 Av. de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 01 45 87 42 97 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR http://www.univ-paris3.fr/saison-culturelle-2022-2023-703804.kjsp?RH=1273825846787

