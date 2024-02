Festival des Culottes Courtes Noyon, samedi 2 mars 2024.

Festival des Culottes Courtes Noyon Oise

Du 2 au 30 mars, le festival des Culottes Courtes est organisé pour la première fois et s’adresse aux enfants de 0 à 10 ans ainsi qu’a leurs parents. Durant ce mois, des spectacles, des expositions et un panel d’activités gratuits sont proposés. Vous découvrirez l’univers d’Olivier Douzou l’invité de la médiathèque avec les expositions « Lola la Vache » et « Le camion toc-toc ».

Des spectacles, des animations, des ateliers, des rencontres…

N’attendez plus, découvrez le programme en vous connectant sur le portail mediatheque.noyon.fr

Plus d’informations 03 44 93 28 21 / accueil-media@noyon.fr

Entrée libre et gratuite .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-30

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France accueil-media@noyon.fr

L’événement Festival des Culottes Courtes Noyon a été mis à jour le 2024-02-27 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise