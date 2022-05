Festival des Crêtes Saint-Jean-du-Bruel Saint-Jean-du-Bruel Catégorie d’évènement: Saint-Jean-du-Bruel

Festival des Crêtes Saint-Jean-du-Bruel, 11 septembre 2022, Saint-Jean-du-Bruel. Festival des Crêtes Saint-Jean-du-Bruel

2022-09-11 – 2022-09-11

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Saint-Jean-du-Bruel Trail « Les 8 crêtes » : 40 kms – 1700 D+

Trail « Les 3 crêtes » : 20 kms – 900 D+

L’Handi’Crête : Course ouverte spécifiquement aux adultes impactés par des Troubles du Spectre de l’Autisme – TS

8 km / 300 D+ & 4 km / 150 D+ Crêtes party (courses enfants) : 3 parcours. – Crête sucrée : 7/9 ans – 1000 mètres

– Crête Chocolat : 9/12 ans – 1500 mètres

– Crête Royale : 12/15 ans – 2500 mètres Rando des Crêtes : Départ de l’Esplanade à 10h00, distance 8,7 km, dénivelé 262 m. Niveau facile (indice d’effort=41). Encadrement Jean-Luc Drigout de l’Escapade St-Jeantaise Un Trail aux paysages aussi somptueux que variés pour un plaisir sportif et contemplatif. traildescretes12@gmail.com +33 6 83 13 47 01 http://www.festivaldescretes.com/ Trail « Les 8 crêtes » : 40 kms – 1700 D+

Trail « Les 3 crêtes » : 20 kms – 900 D+

L’Handi’Crête : Course ouverte spécifiquement aux adultes impactés par des Troubles du Spectre de l’Autisme – TS

8 km / 300 D+ & 4 km / 150 D+ Crêtes party (courses enfants) : 3 parcours. – Crête sucrée : 7/9 ans – 1000 mètres

– Crête Chocolat : 9/12 ans – 1500 mètres

– Crête Royale : 12/15 ans – 2500 mètres Rando des Crêtes : Départ de l’Esplanade à 10h00, distance 8,7 km, dénivelé 262 m. Niveau facile (indice d’effort=41). Encadrement Jean-Luc Drigout de l’Escapade St-Jeantaise © Virginie Govignon

Saint-Jean-du-Bruel

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean-du-Bruel Autres Lieu Saint-Jean-du-Bruel Adresse Ville Saint-Jean-du-Bruel lieuville Saint-Jean-du-Bruel

Festival des Crêtes Saint-Jean-du-Bruel 2022-09-11 was last modified: by Festival des Crêtes Saint-Jean-du-Bruel Saint-Jean-du-Bruel 11 septembre 2022

Saint-Jean-du-Bruel