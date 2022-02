Festival Des courts en bas des tours : soirée de lancement Médiathèque Grand M, 18 mars 2022, Toulouse.

Vendredi 18 mars à 18h Le festival regroupe quatre compétitions (films d’école, premier film, « en plein essor » et prix du scénario) qui mettent en lumière la diversité des regards et des imaginaires des jeunes talents notamment autodidactes de la Région. L’association DEFI Production vous invite à découvrir ces films et à voter pour le prix du public qui sera décerné à la fin du festival. Salut, Cyril de Clara Petazzoni (11’25, fiction) El Violador eres tu de Lou-Anna Reix (10’25, fiction) C’était pas du Bourgogne de Mathias Panafieu (6’30, animation) Médiathèque Grand M

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T18:00:00 2022-03-18T20:00:00