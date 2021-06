Bruz Salle Vau Gaillard Bruz, Ille-et-Vilaine Festival des Courbes Salle Vau Gaillard Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Festival des Courbes, 24 juillet 2021, Bruz

samedi 24 juillet au dimanche 25 juillet à Salle Vau Gaillard

Ce Festival des Courbes, 2è édition, se déroulera sous forme de salon VDI, artisans, exposants, qui vous présenteront leurs produits de beauté, soins, bougies, bien-être, massages, décos, etc. Il y aura aussi des DÉFILÉS de mode sans critère, avec des femmes et des hommes de toutes morphologies, bénévoles de l’association. Ils auront lieu à 14h et 16h30 avec des tenues de créateurs locaux.

Entrée libre

2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T18:00:00

