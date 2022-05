FESTIVAL “DES COULEURS ET DES MOTS” AU GUÉDENIAU Baugé-en-Anjou, 11 juin 2022, Baugé-en-Anjou.

FESTIVAL “DES COULEURS ET DES MOTS” AU GUÉDENIAU Baugé-en-Anjou

2022-06-11 – 2022-06-12

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

La ville de Baugé-en-Anjou organise son concours « Des couleurs et des mots » pour les peintres amateurs ou professionnels. A l’occasion de ces deux journées, venez découvrir et admirer les peintures installées dans les rues de Saint Quentin Lès Beaurepaire. Vous êtes peintre amateur ou professionnel, passionné d’art… Venez participer au concours des peintres dans la ville !

Les meilleurs tableaux seront récompensés.

À l’occasion de ces 2 journées, vous pourrez découvrir des expositions, animations musicales… dans une atmosphère conviviale et détendue.

LES ANIMATIONS

Samedi 11 juin

Tags botaniques

Le lieu du rendez-vous vous sera communiqué lors de l’inscription.

Armés de craies, formons un bataillon pour attirer l’attention sur ces « mauvaises herbes » qui colonisent nos trottoirs ! Entre street art et botanique, cette sortie s’annonce pleine de surprises !

Famille Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.

En partenariat avec LPO Anjou. Renseignements et inscription auprès de la mairie de Baugé-en-Anjou.

Concert de Guertrude à 20 heures

Vous ne pourrez pas rester insensibles au charme pétillant et loufoque de Guertrude, accompagnée de son fidèle accordéon.

Dimanche 12 juin

Atelier mangeoire à oiseaux

Renseignements et inscription auprès de la mairie de Baugé-en-Anjou.

Exposition de peinture au centre culturel René d’Anjou

Exposition des élèves de cours municipaux d’art plastique sur le patrimoine bâti et les animaux sauvages au centre culturel René d’Anjou.

Salon du livre de 10 heures à 18 heures

Ce salon du livre est organisé en commun avec le concours de peinture « Des couleurs et des mots » qui aura lieu à, Saint-Quentin-lès-Beaurepaire.

Cette année, afin d’enrichir ce salon, «toute littérature confondue», nous espérons la présence d’auteurs plus spécifiquement « locaux » pour mettre en avant les talents du territoire. L’ouverture du salon se fera à partir de 10 heures et se clôturera vers 18 heures avec une remise officielle des prix pour nos peintres. Il y aura des expositions de peinture réalisées par l’atelier municipal d’arts plastiques et des peintres au centre culturel René d’Anjou. La remise des prix du concours de poésie par la Plume de Cheviré-le-Rouge se fera en musique et une balade contée nous aidera à nous mettre en appétit.

TOUT AU LONG DU WEEK-END

Concours peinture (10h-17h)

Mise en valeur du patrimoine bâti ou naturel de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire par les peintres installés dans les rues.

Exposition de Christophe Coquema à la salle des fêtes de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire.

RESTAURATION

Restauration possible le samedi soir à 19h. Uniquement sur réservation auprès du service événementiel de la mairie de Baugé-en-Anjou au 02 41 84 12 12 ou evenementiel@baugeenanjou.fr. Le règlement à l’ordre du Trésor Public devra être adressé pour valider l’inscription et le coupon de participation. 14 € le dîner.

Spectacle de duo aérien (acrobates) : Cie Les Sélène à 10 heures et 17 h 30. Durée 20 minutes à partir de 10 ans

Restauration et buvette sur place

Pique-nique sur place possible

Festival “Des couleurs et des mots” au Guédeniau

culture@baugeenanjou.fr +33 2 41 84 12 12

Baugé-en-Anjou

