Festival des Côteaux du Giennois Gien, 14 mai 2022, Gien.

Festival des Côteaux du Giennois Gien

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 21:00:00

Gien Loiret

Venez nombreux assister au festival des Côteaux du Giennois !

Au programe :

– Stands de vignerons de l’appellation

– Vente de vins au verre et à la bouteille

– Remontée de la Loire des fûts en bateau traditionnel chantée par les Fis d’Galarne

– Apéritifs musicaux à 11h et à 19h

– Rassemblement de véhicules de prestige

– Intronisations à la confrérie des Coteaux du Giennois

– Vente aux enchères publique de crus exceptionnels

Et vous y trouverez bien sûr des stands de vignerons de l’appellation et des stands de fromage et charcuterie !

Festival des Côteaux du Giennois

info@gien-tourisme.fr +33 2 38 67 25 28

Gien

