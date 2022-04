Festival des correspondances des Arts. “Le Héros romantique”-concerts, conférences, expositions Braine Braine Catégories d’évènement: Aisne

Braine

Festival des correspondances des Arts. “Le Héros romantique”-concerts, conférences, expositions Braine, 14 mai 2022, Braine. Festival des correspondances des Arts. “Le Héros romantique”-concerts, conférences, expositions Braine

2022-05-14 – 2022-05-22

Braine Aisne Braine “Même s’il est universel, l’héroïsme est une notion romantique par excellence. Il s’incarne en particulier au XIXe

siècle à travers la figure mythique de Beethoven, qui en fera le porte-drapeau de sa vie comme de son œuvre.

Nous rendrons hommage à ce titan de la musique, ainsi

qu’aux compositeurs qui le suivirent et l’aimèrent, Beethoven, Liszt ou Tchaikowsky, entre autre.

Mais nous évoquerons aussi des figures de la modernité ; poétiques — grâce à la présence du poète Jean-Pierre Siméon —et littéraires, tel Franz Kafka, qui fit de l’héroïsme un combat contre la froideur meurtrière de la société.

Enfin, nous déclinerons certaines musiques célèbres qui ont marqué l’histoire du cinéma et de ses héros, de Charlie Chaplin à John Williams, des Temps modernes à Star Wars … Soyons tous des héros romantiques !”

Jean-Yves Clément, Directeur artistique “Même s’il est universel, l’héroïsme est une notion romantique par excellence. Il s’incarne en particulier au XIXe

siècle à travers la figure mythique de Beethoven, qui en fera le porte-drapeau de sa vie comme de son œuvre.

Nous rendrons hommage à ce titan de la musique, ainsi

qu’aux compositeurs qui le suivirent et l’aimèrent, Beethoven, Liszt ou Tchaikowsky, entre autre.

Mais nous évoquerons aussi des figures de la modernité ; poétiques — grâce à la présence du poète Jean-Pierre Siméon —et littéraires, tel Franz Kafka, qui fit de l’héroïsme un combat contre la froideur meurtrière de la société.

Enfin, nous déclinerons certaines musiques célèbres qui ont marqué l’histoire du cinéma et de ses héros, de Charlie Chaplin à John Williams, des Temps modernes à Star Wars … Soyons tous des héros romantiques !”

Jean-Yves Clément, Directeur artistique correspondances-des-arts@braine.fr +33 3 23 74 10 40 https://braine.fr/ “Même s’il est universel, l’héroïsme est une notion romantique par excellence. Il s’incarne en particulier au XIXe

siècle à travers la figure mythique de Beethoven, qui en fera le porte-drapeau de sa vie comme de son œuvre.

Nous rendrons hommage à ce titan de la musique, ainsi

qu’aux compositeurs qui le suivirent et l’aimèrent, Beethoven, Liszt ou Tchaikowsky, entre autre.

Mais nous évoquerons aussi des figures de la modernité ; poétiques — grâce à la présence du poète Jean-Pierre Siméon —et littéraires, tel Franz Kafka, qui fit de l’héroïsme un combat contre la froideur meurtrière de la société.

Enfin, nous déclinerons certaines musiques célèbres qui ont marqué l’histoire du cinéma et de ses héros, de Charlie Chaplin à John Williams, des Temps modernes à Star Wars … Soyons tous des héros romantiques !”

Jean-Yves Clément, Directeur artistique Braine

Braine

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Braine Autres Lieu Braine Adresse Ville Braine lieuville Braine Departement Aisne

Braine Braine Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/braine/

Festival des correspondances des Arts. “Le Héros romantique”-concerts, conférences, expositions Braine 2022-05-14 was last modified: by Festival des correspondances des Arts. “Le Héros romantique”-concerts, conférences, expositions Braine Braine 14 mai 2022 Aisne Braine

Braine Aisne