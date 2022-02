Festival des contes du monde Saint-Pabu Saint-Pabu Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pabu

Festival des contes du monde Saint-Pabu, 20 mars 2022, Saint-Pabu. Festival des contes du monde Salle Guénioc Rue du Stade Saint-Pabu

2022-03-20

Saint-Pabu Finistère Saint-Pabu 7 conteurs de la régions brestoise se retrouveront pour vous proposer des contes traditionnels d’Amérique du sud, d’Écosse, d’Amérique du Nord, etc…

7 conteurs de la régions brestoise se retrouveront pour vous proposer des contes traditionnels d'Amérique du sud, d'Écosse, d'Amérique du Nord, etc…

Ce seront des histoires de perroquet, de forêt, de secrets, de rêveurs, des histoires d'hommes et de femmes….

Salle Guénioc Rue du Stade Saint-Pabu

