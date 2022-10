Festival des Confréries en Ardenne, 6 mai 2023, .

2023-05-06 – 2023-05-07

Lancé en 2004 par une poignée de bénévoles passionnés, “le festival des confréries en Ardenne” est unique en son genre en France.Il réunit chaque année, au cours du premier week-end de mai, une cinquantaine de confréries françaises et belges, sur la place Ducale de Charleville-Mézières. Durant deux jours, les confréries proposent aux visiteurs de découvrir les produits et les recettes qu’elles s’attachent à promouvoir. Mieux qu’un marché de produits du terroir, c’est le patrimoine gastronomique et culturel des régions qui est ainsi mis à l’honneur puisque la plupart de ces spécialités gastronomiques ne se proposent qu’à l’occasion du festival ardennais. D’un accès totalement gratuit, la manifestation contribue à transmettre ce qui fait la richesse et la diversité de nos terroirs, dans une ambiance haute en couleur, confortée par un défilé de toutes les confréries dans les rues de la ville. Chaque année, une confrérie française ou belge est désignée confrérie invitée d’honneur. Elle organise devant le public un chapitre exceptionnel au cours duquel personnalités et membres d’autres confréries sont intronisés. Le festival des confréries en Ardenne, c’est un rendez-vous avec la culture des terroirs, dans ce qu’ils ont de plus authentique et de plus convivial.Découvrez cinq bonnes raisons de ne pas manquer le Festival des Confréries de Charleville-Mézières .

