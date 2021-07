Talence Ville de Talence Gironde, Talence Festival des commerçants #4 Ville de Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Festival des commerçants #4 Ville de Talence, 13 septembre 2021, Talence.

du lundi 13 septembre au dimanche 19 septembre

Tout au long de la semaine plus de 500 cartes Visa prépayées « La Carte Commerce Talence » seront distribuées à leurs clients par les commerces participants1. Découvrez également de nombreux ateliers, dégustations et animations dans vos commerces de proximité. **UN TEMPS FORT LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE** **Barrière Saint-Genès, animations proposées par l’Association de Commerçants « Porte de Talence » :** * 14h30 : Atelier de modelage de pâte d’amande parents/enfants et dégustations de produits à la Pâtisserie Xavier Boutet. * 15h : Défilé de voitures anciennes et défilé de mode au niveau de la barrière Saint-Genès cours Gambetta. **Place Alcala de Henares, animations proposées par l’Association de Commerçants « Coeur de Talence » :** * 10h / 12h : Chasse au trésor dans les quartiers de la ville. * 10h / 18h : Structure gonflable pour les enfants. * 11h / 20h30 : Marché de Créateurs proposé par l’association d’artisans « L’Echoppe des Talents ». * 19h15 : Remise des trophées de la chasse au trésor en présence de M. Emmanuel Sallaberry, Maire de Talence. * 19h30 : Clôture du festival avec un grand concert de jazz gratuit. Les associations de commerçants de la ville organisent la 4ème édition du Festival des commerçants. Ville de Talence 33400 Talence Gironde

2021-09-13T08:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T08:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T08:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T08:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T18:00:00

