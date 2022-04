Festival des Clochers | Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul, 22 mai 2022, Villers-Saint-Paul.

Festival des Clochers | Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul

2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22

Villers-Saint-Paul Oise Villers-Saint-Paul

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, la chorale “Singully Cym” dirigée par Bernard Mondon et le Quatuor de saxophones “Diaphase” se produiront en concert à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Villers-Saint-Paul le Dimanche 22 mai à 17h.

Issu de la grande Ecole Française du Saxophone, le Quatuor “Diaphase” fait partie de ces grandes formations qui font vivre et prospérer le répertoire du saxophone. Formé de quatre saxophonistes tous premiers prix du conservatoire, le quatuor est présent sur la scène nationale et internationale.

(Soprano: Jean-Pierre VERMEERAN ; Baryton: Frédéric TOUACHE ; Alto: Céline TOURNIAIRE ; Ténor: Patrice COUVEZ)

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-04-15 par