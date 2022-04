Festival des Clochers | Saint-Maximin Saint-Maximin, 23 avril 2022, Saint-Maximin.

Festival des Clochers | Saint-Maximin Saint-Maximin

2022-04-23 – 2022-04-23

Saint-Maximin Oise

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, le “Chœur du Monde” de Villers sur Coudin, dirigé par Christelle Famelart, se produira en concert à l’église Saint-Maximin le samedi 23 avril à 20h30.

Violoncelle et accordéons, Marion Fleurette et Emeline Moxel forment un duo rare du tango renversant.

A la recherche d’harmonies et de répertoires nouveaux, elles ont associé leur talent et leur expérience et se sont réunies dans un duo extrêmement novateur. Avec elles, vous traverserez les âges et les continents et vous vous laisserez emporter par cette combinaisons de sonorités tour à tour élégante et puissante, si rarement entendue.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, le “Chœur du Monde” de Villers sur Coudin, dirigé par Christelle Famelart, se produira en concert à l’église Saint-Maximin le samedi 23 avril à 20h30.

Violoncelle et accordéons, Marion Fleurette et Emeline Moxel forment un duo rare du tango renversant.

A la recherche d’harmonies et de répertoires nouveaux, elles ont associé leur talent et leur expérience et se sont réunies dans un duo extrêmement novateur. Avec elles, vous traverserez les âges et les continents et vous vous laisserez emporter par cette combinaisons de sonorités tour à tour élégante et puissante, si rarement entendue.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, le “Chœur du Monde” de Villers sur Coudin, dirigé par Christelle Famelart, se produira en concert à l’église Saint-Maximin le samedi 23 avril à 20h30.

Violoncelle et accordéons, Marion Fleurette et Emeline Moxel forment un duo rare du tango renversant.

A la recherche d’harmonies et de répertoires nouveaux, elles ont associé leur talent et leur expérience et se sont réunies dans un duo extrêmement novateur. Avec elles, vous traverserez les âges et les continents et vous vous laisserez emporter par cette combinaisons de sonorités tour à tour élégante et puissante, si rarement entendue.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

Saint-Maximin

dernière mise à jour : 2022-04-15 par