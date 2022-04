Festival des Clochers | Maysel Maysel Maysel Catégories d’évènement: Maysel

Oise

Festival des Clochers | Maysel Maysel, 30 avril 2022, Maysel.

2022-04-30 – 2022-04-30

Maysel Oise Maysel Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, la Chorale “La Govelène” de Gouvieux, dirigée par Eric Le Gadoullec, et le groupe “Set de Table” se produiront en concert à l’église Saint-Didier de Maysel le samedi 30 avril à 18h.

Le groupe “Set de table” composé de Yann Athanase à la contrebasse, de Benoit Sergeur au piano et de Dominique Grébert au bugle, invite pour cette occasion la chanteuse Louise Ausseill pour un festin de standards de jazz. Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, la Chorale “La Govelène” de Gouvieux, dirigée par Eric Le Gadoullec, et le groupe “Set de Table” se produiront en concert à l’église Saint-Didier de Maysel le samedi 30 avril à 18h.

