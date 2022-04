Festival des Clochers | Creil Creil, 30 avril 2022, Creil.

Festival des Clochers | Creil Creil

2022-04-30 18:00:00 – 2022-04-30

Creil Oise

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, l’ensemble du Conservatoire de Creil et le duo “Fuego” se produiront en concert à l’église Saint-Médard de Creil le samedi 7 mai à 20h30.

“Fuego” est un groupe composé de Claudia Meyer au chant et guitare et de Marquito à la batterie et aux percussions. Ils vous invitent à un voyage autour des terres latines.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-04-15 par