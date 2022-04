Festival des Clochers à Thiverny Thiverny, 24 juin 2022, Thiverny.

Festival des Clochers à Thiverny Thiverny

2022-06-24 – 2022-06-24

Thiverny Oise Thiverny

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, le duo “Lune et Soleil” se produira en concert à l’église Saint-Leufroy à Thiverny le vendredi 24 juin.

A travers une musique haute en couleurs et riche, tant par ses arrangements que ses combinaisons diverses d’instruments, “Lune et Soleil” nous fait découvrir toute la finesse de la musique brésilienne, parsemée de standards mais aussi de pièces à découvrir.

Répertoire basé sur le Chôro, la Bossa-Nova et des compositions personnelles dans le style jazz brésilien.

Francesca Perissinotto (Guitare, flûte et chant) et Lourival Sylvestre (Guitare, Cavaquinho et arrangements)

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

Thiverny

dernière mise à jour : 2022-04-06 par