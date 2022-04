Festival des Clochers à St Vaast les Mello Saint-Vaast-lès-Mello, 11 juin 2022, Saint-Vaast-lès-Mello.

Festival des Clochers à St Vaast les Mello Saint-Vaast-lès-Mello

2022-06-11 – 2022-06-11

Saint-Vaast-lès-Mello Oise Saint-Vaast-lès-Mello

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, le Duo musical “Vince et Bréha” se produira en concert à l’église Saint-Vaast le samedi 11 juin.

Ce duo musical est né d’une envie de revisiter des chansons existantes sous un format acoustique différent. Pour ne pas créer uniquement une ambiance intimiste quitare-voix, il utilise un looper afin de donner plus de corps aux musiques. Ses influences sont issues du pop-rock et de la Soul.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

Saint-Vaast-lès-Mello

