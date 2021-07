Saint-Vaast-lès-Mello Saint-Vaast-lès-Mello Oise, Saint-Vaast-lès-Mello Festival des Clochers à St Vaast les Mello Saint-Vaast-lès-Mello Saint-Vaast-lès-Mello Catégories d’évènement: Oise

Saint-Vaast-lès-Mello Oise Saint-Vaast-lès-Mello Dans le cadre du Festival des Clochers, le Quintet new Orleans « Maman n’veut pas » se produira en concert à l’église Saint Lambert le samedi 3 juillet.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 10 02 ou à l'adresse mail : amem.montat@gmail.com

amem dernière mise à jour : 2021-06-03 par

