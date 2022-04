Festival des Clochers à St Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent, 18 juin 2022, Saint-Leu-d'Esserent.

Festival des Clochers à St Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent Oise

0 0 Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, la chorale “Les C4” de Creil, dirigée par Valéry Thuet, et un Quintet de cuivres composé de musiciens et professeurs du département de l’Oise interpréteront des morceaux de musiques de films et dessins animés, de la variété, du jazz mais aussi de la musique classique lors d’un concert à l’église Saint-Nicolas de Saint-Leu d’Esserent le samedi 18 juin à 20h30.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, la chorale “Les C4” de Creil, dirigée par Valéry Thuet, et un Quintet de cuivres composé de musiciens et professeurs du département de l’Oise interpréteront des morceaux de musiques de films et dessins animés, de la variété, du jazz mais aussi de la musique classique lors d’un concert à l’église Saint-Nicolas de Saint-Leu d’Esserent le samedi 18 juin à 20h30.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

amem.montat@gmail.com +33 3 44 27 05 05 https://www.a-m-e-m.fr/evenements/festival-des-clochers/

Dans le cadre du Festival des Clochers 2022, la chorale “Les C4” de Creil, dirigée par Valéry Thuet, et un Quintet de cuivres composé de musiciens et professeurs du département de l’Oise interpréteront des morceaux de musiques de films et dessins animés, de la variété, du jazz mais aussi de la musique classique lors d’un concert à l’église Saint-Nicolas de Saint-Leu d’Esserent le samedi 18 juin à 20h30.

Entrée gratuite. Réservation et renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail : amem.montat@gmail.com

AMEM Montataire

Saint-Leu-d’Esserent

dernière mise à jour : 2022-04-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise